L’attore 29enne si è preso una pausa dal set di Spider-Man | Brand New Day dopo una brutta caduta durante le riprese del film
L ’Uomo Ragno sta per tornare sul grande schermo e sembra che Tom Holland si sia calato fin troppo nel personaggio. L’attore 29enne è finito in ospedale con una leggera commozione cerebrale dopo una brutta caduta durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. Secondo quanto riportato dal The Sun, si è trattato di « una scena acrobatica finita male». Holland è stato dimesso dopo poche ore, ma per sicurezza ha deciso di prendersi una pausa dal set. L’uscita del film è prevista per il 31 luglio dell’anno prossimo. La produzione ha rassicurato i fan: «Nessun rallentamento significativo: le riprese riprenderanno appena l’attore sarà pronto». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Rinvio a giudizio davanti alla corte criminale dipartimentale di Parigi per l'attore Gérard Depardieu, 76 anni, accusato di stupri e aggressioni sessuali ai danni dell'attrice 29enne Charlotte Arnould. Lo riferisce AFP. «Sette anni dopo, sette anni di orrore e infern