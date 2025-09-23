L’attentatore di Trump viene giudicato colpevole su tutti i capi d’accusa Lui tenta di suicidarsi in aula conficcandosi una penna nel collo

Ryan Routh, 59 anni, è stato riconosciuto colpevole di tutti i capi d’accusa nel processo federale che lo vedeva imputato per il tentato omicidio di Donald Trump. L’uomo, secondo gli inquirenti, aveva predisposto un vero e proprio “nido da cecchino” nei pressi del sesto green del Trump International Golf Club in Florida, lo scorso anno, ma non riuscì mai a sparare contro l’ex e attuale presidente. La giuria ha impiegato meno di tre ore per arrivare al verdetto, che include i reati di tentato assassinio di un candidato presidenziale, aggressione a un agente federale, possesso di armi e munizioni da parte di un pregiudicato e possesso di un’arma con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Open.online