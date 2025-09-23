L' attacco ibrido su Danimarca e Norvegia | perché riguarda Kiev e la guerra e qual è il ruolo di Putin che rifiuta ogni responsabilità

Prima Polonia, Estonia, Romania e adesso Copenaghen e Oslo. Cosa c'è dietro i voli e le provocazioni. Il Cremlino: «Contro la Russia accuse infondate». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'attacco ibrido su Danimarca e Norvegia: perché riguarda Kiev e la guerra (e qual è il ruolo di Putin, che rifiuta ogni responsabilità)

In questa notizia si parla di: ibrido - danimarca

L'attacco ibrido con droni su Danimarca e Norvegia: perché riguarda Kiev e la guerra (e cosa vorrebbe dimostrare Mosca)

Oggi a Start parliamo dell’impatto sulla crescita della Danimarca delle difficoltà della farmaceutica Novo Nordisk, di cosa vuol dire guerra ibrida nei paesi di Baltico e infine di una storia di innovazione e rispetto dell’ambiente che arriva da Trentino Alto Adige, - X Vai su X

Ci sono “esperti” dietro al sorvolo di droni all’aeroporto di Copenhagen; Droni su Polonia e Danimarca, sospetti sui russi: il ruolo di Kaliningrad e sabotaggio Gps, i rischi per l'Ue (e l'Italia); Sabotaggi in Svezia: una minaccia ibrida alle infrastrutture critiche? -.

Droni su Danimarca e Norvegia: perché riguarda la guerra in Ucraina (e il ruolo di Mosca, anche se smentisce) - Il Cremlino: «Contro la Russia accuse infondate» ... Da corriere.it

La Danimarca denuncia un attacco con i droni all’aeroporto di Copenaghen - Il 23 settembre il governo danese ha denunciato un “grave attacco” dopo che il giorno prima alcuni droni di origine sconosciuta avevano sorvolato l’aeroporto di Copenaghen, bloccando il traffico aereo ... internazionale.it scrive