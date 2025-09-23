L’attacco di Trump alle Nazioni Unite | Ho fermato 7 guerre senza di voi a cosa serve l’Onu?

New York, 23 settembre 2025 – Sei anni dopo l’ultimo intervento, Donald Trump torna all’Assemblea generale e fa a pezzi l’istituzione che lo ospita. Il presidente americano imposta il discorso come una cronaca d’accuse: “ Ho posto fine a 7 guerre”, rivendica, “ed è triste che abbia dovuto farlo senza le Nazioni Unite ”. L’esordio stesso diventa arma polemica: un guasto al teleprompter e la battuta al vetriolo — “Tutto quello che ho avuto dall’Onu è un teleprompter rotto e una scala mobile che si è fermata” — per sostenere che l’istituzione, più che aiutare, intralcia. Da qui l’affondo principale: “Qual è lo scopo delle Nazioni Unite?”, con l’accusa di limitarsi a “lettere dai toni forti” e “parole vuote”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

