L’attacco all’Onu e all’Europa imbarazzante l’invasione di migranti e la truffa green | cos’ha detto Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite

Un’ora di discorso dal pulpito del Palazzo di vetro, con toni da comizio Maga. Donald Trump, all’80esima Assemblea Generale dell’Onu, attacca in primis le stesse Nazioni Unite per le “ parole vuote ” e “l’ incoraggiamento dell’invasione ” dei migranti illegali. Punta il dito anche contro “l’ imbarazzante ” Europa che continua a “ compare petrolio e gas dalla Russia ” e definisce il cambiamento climatico come “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Poi l’avvertimento ai Paesi europei: “Immigrazione e idee energetiche suicide saranno la morte dell’Europa occidentale se non si fa qualcosa immediatamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

