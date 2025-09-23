L’attacco all’Onu e all’Europa imbarazzante l’invasione di migranti e la truffa green | cos’ha detto Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite
Un’ora di discorso dal pulpito del Palazzo di vetro, con toni da comizio Maga. Donald Trump, all’80esima Assemblea Generale dell’Onu, attacca in primis le stesse Nazioni Unite per le “ parole vuote ” e “l’ incoraggiamento dell’invasione ” dei migranti illegali. Punta il dito anche contro “l’ imbarazzante ” Europa che continua a “ compare petrolio e gas dalla Russia ” e definisce il cambiamento climatico come “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Poi l’avvertimento ai Paesi europei: “Immigrazione e idee energetiche suicide saranno la morte dell’Europa occidentale se non si fa qualcosa immediatamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: europa - imbarazzante
Il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione è stato imbarazzante. L'Europa è in crisi e la Commissione europea pensa alle armi e all'austerità! Una rovina per i cittadini di oggi e di domani. Von der Leyen deve andare a casa e noi la accompagn - X Vai su X
A pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato della questione San Siro in modo piuttosto polemico. "Situazione un po' imbarazzante, il calcio e lo sport in questo momento sono messi un po' da parte a Milano. - facebook.com Vai su Facebook