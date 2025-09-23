L’attaccante neroverde Cheddira e un gol che dà fiducia | Siamo sulla strada giusta

SASSUOLO Tenere questa media (un gol ogni 21’) non sarà semplice, né glielo si può chiedere. Ma il fatto che Cheddira abbia dimostrato, nei due spezzoni di gara che ha giocato, una certa confidenza con la porta avversaia, arricchisce le opzioni offensive a disposizione di Fabio Grosso. Il suo ultimo gol ‘italiano’ risaliva al maggio del 2024, era il settimo che l’attaccante marocchino segnava con la maglia del Frosinone, e fu decisivo per dare la vittoria ai ciociari sul campo del Monza. Non lontano dal Brianteo, Cheddira si è ricongiunto con se stesso: gol al Meazza, il primo in neroverde, a suggerire come l’attaccante possa essere qualcosa di più, vista anche la duttilità tattica, di un vice-Pinamonti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

