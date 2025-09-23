Latrofa disegna a Genova il futuro sostenibile dei porti laziali
La volontà di trasformare i porti laziali in un ecosistema moderno e competitivo ha guidato l’intervento di Raffaele Latrofa al Salone Nautico di Genova, dove il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha delineato il futuro di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta davanti alla platea guidata dalla Regione Lazio. Una visione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
