L’Atletico Ascoli deve ritrovare certezze

La sconfitta casalinga nel derby contro l'Ancona e i due punti conquistati in tre partite, hanno minato la serenità dell'ambiente Atletico Ascoli. Nessuno si aspettava un inizio così complicato. Preoccupano infatti le cinque reti già subite, le difficoltà a proporre quella manovra palla a terra che è stata un marchio della compagine del patron Graziano Giordani, e soprattutto preoccupa la mancanza di reattività, di verve agonistica, necessarie in un torneo come la Serie. La gara contro l'Ancona ha visto predominare la fisicità, il pressing e l'agonismo dei dorici. Una prova di forza che i palleggiatori dell'Atletico Ascoli hanno subito passivamente.

