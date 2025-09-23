L' assurda teoria di Saviano contro Meloni | Anche lei ha innescato l’odio

La violenza alberga a sinistra e gli ultimi giorni sono lì a dimostrarlo. Prima l’omicidio drammatico di Charlie Kirk, l’attivista conservatore trentunenne freddato con un colpo di fucile sul palco. Poi, passando tra le mura di casa, le manifestazioni violente di ieri, lunedì 22 settembre, che hanno coinvolto le principali piazze italiane. Davanti a questi due episodi tanto lontani quanto paragonabili, Roberto Saviano continua ad accusare la premier Giorgia Meloni di fomentare l’odio. Nessun errore di battitura. Incalzato da 4 di sera, il programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio, lo scrittore campano continua a puntare il dito contro Palazzo Chigi e il governo presieduto dalla leader di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'assurda teoria di Saviano contro Meloni: “Anche lei ha innescato l’odio”

In questa notizia si parla di: assurda - teoria

Montoya spiega la crisi di Hamilton col fatto che è vegano, una teoria assurda: non sa quello che dice

L'assurda teoria di Odifreddi: "Sparare a Martin Luther King o a Kirk non è la stessa cosa"

Brigitte Macron, première dame francese, ha avviato una causa per diffamazione contro l’influencer americana Candace Owens, che ha diffuso l’assurda teoria secondo cui Brigitte non sarebbe nata donna. Le accuse, rilanciate anche dalla BBC, hanno avuto - facebook.com Vai su Facebook

L'ultima assurda teoria del complotto della sinistra radicale su #Kirk che tira in ballo gli ebrei - X Vai su X

Schlein sposa la linea Saviano sulla cannabis, ma racconta solo bugie; Kirk, l'ultima assurda teoria del complotto della sinistra radicale che tira in ballo gli ebrei; Meloni, Guia Soncini agghiacciante: Non sembra una donna normale | .it.

Kirk, l'ultima assurda teoria del complotto della sinistra radicale che tira in ballo gli ebrei - Questo mezzo riserva tante sorprese, a volte positive altre meno. iltempo.it scrive

Fede contro Saviano:«Non se ne può più» - «Non se ne può più di sentir dire che è un eroe, non è il solo ad aver denunciato la camorra: ci sono dei magistrati che sono morti. Scrive ilsecoloxix.it