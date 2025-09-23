L' associazione paracetamolo-autismo e il problema della politicizzazione della prova
La mossa di collegare il paracetamolo all’autismo – mossa portata dal trio politico-mediatico Trump-Kennedy-Oz – funziona perché incastra paure primarie in una trama narrativa semplice: “Ci hanno mentito su un farmaco usatissimo, e ora noi diremo la verità e difenderemo i bambini”. È una narrazione di lotta morale che non necessita di prove solide: basta un’associazione osservazionale metodologicamente claudicante presentata come “prova” per ribaltare l’onere della dimostrazione e mettere sulla difensiva chi invita a guardare all’enorme mole di dati che dice il contrario. In queste ore, infatti, testate e società scientifiche hanno ricordato che non esistono dati nuovi capaci di trasformare correlazioni in causalità, mentre l’American College of Obstetricians and Gynecologists e la Society for Maternal-Fetal Medicine ribadiscono che l’acetaminofene, usato correttamente, resta l’opzione raccomandata in gravidanza; perfino l’EMA ha confermato la sicurezza d’uso secondo linee guida correnti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: associazione - paracetamolo
Stai leggendo notizie sul collegamento tra paracetamolo e autimo ? La prima cosa che cerchiamo è un rimedio sicuro quando stiamo male, ma le notizie che collegano il paracetamolo all'autismo spaventano. È un'ansia enorme e comprensibile. Ma cosa - facebook.com Vai su Facebook
Trump collega l'autismo al paracetamolo in gravidanza: quanto c'è di vero?; Trump: “Paracetamolo collegato all’autismo”. Gli esperti: “Nessuna correlazione”; Trump: «Con il paracetamolo rischio autismo». Gli esperti: «Nessun legame dimostrato».
L’ingiustificato allarme di Trump sul paracetamolo in gravidanza - È uno dei farmaci più usati da chi è incinta: secondo lui causerebbe l'autismo ma non ci sono chiare prove scientifiche ... Scrive ilpost.it
Paracetamolo e autismo, Trump: non va usato in gravidanza. Fda: nesso causale non certo ma avvia aggiornamento etichette - L’agenzia regolatoria Fda avvia un aggiornamento delle avvertenze sul paracetamolo in gravidanza, ma invita alla cautela sottolinea ... Come scrive farmacista33.it