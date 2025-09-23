La mossa di collegare il paracetamolo all’autismo – mossa portata dal trio politico-mediatico Trump-Kennedy-Oz – funziona perché incastra paure primarie in una trama narrativa semplice: “Ci hanno mentito su un farmaco usatissimo, e ora noi diremo la verità e difenderemo i bambini”. È una narrazione di lotta morale che non necessita di prove solide: basta un’associazione osservazionale metodologicamente claudicante presentata come “prova” per ribaltare l’onere della dimostrazione e mettere sulla difensiva chi invita a guardare all’enorme mole di dati che dice il contrario. In queste ore, infatti, testate e società scientifiche hanno ricordato che non esistono dati nuovi capaci di trasformare correlazioni in causalità, mentre l’American College of Obstetricians and Gynecologists e la Society for Maternal-Fetal Medicine ribadiscono che l’acetaminofene, usato correttamente, resta l’opzione raccomandata in gravidanza; perfino l’EMA ha confermato la sicurezza d’uso secondo linee guida correnti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'associazione paracetamolo-autismo e il problema della politicizzazione della prova