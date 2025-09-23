L' associazione Comunità accogliente festeggia 10 anni di impegno solidarietà e inclusione

L’Associazione di Volontariato “Comunità Accogliente”, da dieci anni punto di riferimento per l'integrazione e il sostegno dei migranti nella provincia di Avellino, per sabato 27 settembre 2025 ha organizzato un evento per celebrare i 10 anni di attività. La giornata sarà un'occasione per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

