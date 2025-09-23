L’Assemblea Onu parla del riconoscimento della Palestina | la sedia di Israele rimane vuota – Video
“Riconoscere oggi lo Stato palestinese è l’unico modo per fornire una soluzione politica a una situazione che deve cessare”. Nel giorno della conferenza di alto livello all’ Onu sulla soluzione a due Stati, guidata da Francia e Arabia Saudita, Emmanuel Macron torna sui motivi che lo hanno spinto alla decisione. È il presidente francese a inaugurare l’evento, nella sede delle Nazioni Unite a New York, confermando la volontà di porsi come capofila dell’iniziativa a cui hanno aderito altri Paesi. Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento, così come Portogallo e Lussemburgo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Medici di medicina generale e criticità: se ne parla in un'assemblea pubblica a Predappio
21 SETTEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE @__ramona.c_ ci parla della Giornata Internazionale della Pace, istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di promuovere la pace tra le nazioni e la non vi - facebook.com Vai su Facebook
Lunedì un voto decisivo: all'Assemblea generale dell'Onu si potrebbe decidere per il riconoscimento. Luca Geronico ne parla con Pasquale Ferrara, Paola Caridi e Agostino Giovagnoli - X Vai su X
Guerra Israele - Hamas, le notizie del 22 settembre | Al via Assemblea Onu per il riconoscimento della Palestina. Bombardamenti all'alba su Gaza City - All'alba di oggi si registra un attacco dell'aviazione israeliana su Gaza, presi di mira in particolare i quartieri settentrionali di Gaza City ma è stato colpito anche l'ospedale di al Quds in zona ... Scrive tg.la7.it