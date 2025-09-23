L’assemblea Onu e il nodo Palestina Guterres | Condanno Hamas ma nulla può giustificare la distruzione sistematica di Gaza Atteso il discorso di Trump

«Siamo entrati in un'epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell'impunità, della disuguaglianza e dell'indifferenza». Queste le parole del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo i lavori dell'80esima Assemblea Generale. «Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere – ha aggiunto – Ognuno di essi è un avvertimento». «I l nostro mondo sta diventando sempre più multipolare. Questo può essere positivo, perché riflette un panorama globale più diversificato e dinamico.

