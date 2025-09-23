L' assemblea d' apertura dell’anno pastorale per gli animatori della carità

Sabato 4 ottobre presso la Sala Tiberiade del Pontificio Seminario Maggiore si terrà l’assemblea di apertura, presieduta dal cardinale Baldo Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, dell’anno pastorale per gli animatori della carità. Il cardinale Reina presenterà le linee. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Onu, nodo Palestina all’apertura dell’Assemblea Generale

Incontri costruttivi in occasione dell'apertura dell'80a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, con il Segretario generale @antonioguterres, la Presidente della Commissione UE @vonderleyen e il Presidente finlandese @alexstubb - X Vai su X

Ho avuto il piacere di partecipare all’assemblea di apertura della III piattaforma nazionale Erasmus Student Network (ESN), alla presenza di tanti giovani italiani e stranieri che in questo weekend alloggiano a Quartu. L’associazione garantisce un importante c - facebook.com Vai su Facebook

Assemblea sinodale. Don Bulgarelli: “Scambio e incontro di comunioni” - Dopo l’apertura dove sono state date alcune coordinate essenziali dello svolgimento degli obiettivi, ieri abbiamo vissuto un momento sinodale per ... Riporta agensir.it

Oms. Assemblea mondiale approva l’incremento della quota di contributi a carico dei singoli Stati: “Più certezza e più indipendenza dai contributi privati” - La proposta rilanciata in apertura dall’assise dal direttore generale Tedros è quella di far sì che entro al massimo dieci anni la quota parte di bilancio Oms frutto dei contributi degli Stati membri ... Si legge su quotidianosanita.it