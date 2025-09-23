L' assemblea d' apertura dell’anno pastorale per gli animatori della carità

Romatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre presso la Sala Tiberiade del Pontificio Seminario Maggiore si terrà l’assemblea di apertura, presieduta dal cardinale Baldo Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, dellanno pastorale per gli animatori della carità. Il cardinale Reina presenterà le linee. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assemblea - apertura

Onu, nodo Palestina all’apertura dell’Assemblea Generale

Assemblea sinodale. Don Bulgarelli: “Scambio e incontro di comunioni” - Dopo l’apertura dove sono state date alcune coordinate essenziali dello svolgimento degli obiettivi, ieri abbiamo vissuto un momento sinodale per ... Riporta agensir.it

Oms. Assemblea mondiale approva l’incremento della quota di contributi a carico dei singoli Stati: “Più certezza e più indipendenza dai contributi privati” - La proposta rilanciata in apertura dall’assise dal direttore generale Tedros è quella di far sì che entro al massimo dieci anni la quota parte di bilancio Oms frutto dei contributi degli Stati membri ... Si legge su quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Assemblea D Apertura Dell8217anno