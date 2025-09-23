Le luci dello stadio Del Duca tornano ad accendersi per il confronto che stasera (avvio alle 20.45) metterà Ascoli e Pineto nuovamente una di fronte all’altra. Stavolta però la posta in palio sarà più alta rispetto al primo duello che in Coppa Italia vide i bianconeri prevalere sugli abruzzesi dopo i calci di rigore. Le due contendenti infatti si misureranno per cercare di portare a casa tre punti davvero fondamentali in una fase della stagione dove le dinamiche del torneo stanno iniziando a prendere delle forme ben precise. Le 3 vittorie esterne su altrettante gare disputate hanno proiettato il Picchio in vetta alla classifica e a poche ore dalla serie di incontri, il duo composto da Arezzo e Ravenna (entrambe a 12 punti) precedono l’Ascoli di un solo punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'Ascoli non vuole fermare la rincorsa . Battere il Pineto per scalare la classifica