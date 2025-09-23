L’Ascoli non vuole fermare la rincorsa Battere il Pineto per scalare la classifica
Le luci dello stadio Del Duca tornano ad accendersi per il confronto che stasera (avvio alle 20.45) metterà Ascoli e Pineto nuovamente una di fronte all'altra. Stavolta però la posta in palio sarà più alta rispetto al primo duello che in Coppa Italia vide i bianconeri prevalere sugli abruzzesi dopo i calci di rigore. Le due contendenti infatti si misureranno per cercare di portare a casa tre punti davvero fondamentali in una fase della stagione dove le dinamiche del torneo stanno iniziando a prendere delle forme ben precise. Le 3 vittorie esterne su altrettante gare disputate hanno proiettato il Picchio in vetta alla classifica e a poche ore dalla serie di incontri, il duo composto da Arezzo e Ravenna (entrambe a 12 punti) precedono l'Ascoli di un solo punto.
