Lascia la macchina in panne in autostrada e si incammina a piedi | Uomo travolto e ucciso sulla A4 a Novara

Tragedia nella notte lungo l' autostrada A4 Torino-Milano, dove un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso mentre camminava a piedi. Secondo le prime ricostruzioni, la sua Citroen C1 era rimasta senza carburante e lui aveva deciso di allontanarsi per chiedere aiuto. Il drammatico incidente è avvenuto intorno all'1 di notte, all'altezza del km 85, quando una vettura in transito lo ha travolto mortalmente. L'automobilista non si è fermato, forse senza rendersi conto dell'impatto. Le indagini della polizia stradale. La vittima, originaria di Trieste e di professione camionista, aveva abbandonato l'auto in una piazzola e stava probabilmente cercando un passaggio.

