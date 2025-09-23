Lascia la macchina in panne in autostrada e si incammina a piedi | Uomo travolto e ucciso sulla A4 a Novara

Dayitalianews.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte lungo l’ autostrada A4 Torino-Milano, dove un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso mentre camminava a piedi. Secondo le prime ricostruzioni, la sua Citroen C1 era rimasta senza carburante e lui aveva deciso di allontanarsi per chiedere aiuto. Il drammatico incidente è avvenuto intorno all’1 di notte, all’altezza del km 85, quando una vettura in transito lo ha travolto mortalmente. L’automobilista non si è fermato, forse senza rendersi conto dell’impatto. Le indagini della polizia stradale. La vittima, originaria di Trieste e di professione camionista, aveva abbandonato l’auto in una piazzola e stava probabilmente cercando un passaggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

lascia la macchina in panne in autostrada e si incammina a piedi uomo travolto e ucciso sulla a4 a novara

© Dayitalianews.com - Lascia la macchina in panne in autostrada e si incammina a piedi: Uomo travolto e ucciso sulla A4 a Novara

In questa notizia si parla di: lascia - macchina

Lascia la macchina con i finestrini abbassati: multato. Ecco perchè e cosa dice il Codice della Strada

Va dall’estetista e lascia i figli in macchina, sotto il sole: tragedia spaventosa, il più piccolo trovato così

Esine, ruba uno zaino da una macchina: “Avevo fame”. E il proprietario gli lascia parte del bottino

Travolto e ucciso sull’autostrada Milano-Torino: si allontanava a piedi dall’auto in panne; L’auto resta in panne, travolto e ucciso da un’auto pirata sulla Torino-Milano; Scende dall'auto rimasta in panne in autostrada e si allontana a piedi, travolto e ucciso da una vettura sull'A4.

Dirigente lascia dopo tre mesi: "Macchina comunale in panne" - Il Comune di San Miniato è di nuovo senza un dirigente ai servizi tecnici (edilizia, urbanistica, attività economiche ed lavori pubblici): il dirigente assunto il 16 ottobre, dopo oltre 5 mesi ... Scrive lanazione.it

Incidente in A28. Auto in panne in autostrada a Codognè viene speronata da un camion. Grave il conducente - L'impatto tra un'auto in panne che è stata speronata da un camion proprio all'entrata dell'autostrada. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Lascia Macchina Panne Autostrada