L' Arma dei Carabinieri ricorda Salvo D' Acquisto simbolo di coraggio e fede
Il vicebrigadiere offrì la propria vita per salvare ventidue ostaggi innocenti, dimostrando eroismo e amore per la Patria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Rovellasca, colluttazione tra albanesi: i carabinieri cercano l’arma dell’aggressore e trovano un arsenale
Foria di Centola (SA): uomo indagato per tentato furto, rapina impropria e porto di arma da sparo, Carabinieri eseguono misura cautelare in carcere
Pistola portachiavi, arma inedita sequestrata dai Carabinieri di Napoli
L'arma è stata trovata e posta sotto sequestro dai carabinieri, intervenuti sul posto. Si cercano testimoni tra i giovani presenti - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno da San Martino al Cimino (VT) #PossiamoAiutarvi #Carabinieri #Difesa #ForzeArmate #17settembre - X Vai su X
L'Arma ricorda Salvo D'Acquisto, 'simbolo eterno di coraggio' - A Torre di Palidoro (Fiumicino) si è svolta la cerimonia per l'82° anniversario della morte del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare "alla memoria", alla presenza del ... Da ansa.it
L’Arma ricorda il sacrificio di Salvo d’Acquisto: benedetto il campanile che ospiterà la campana dei Marinelli - Una cerimonia per ricordare il sacrificio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”. Lo riporta ecoaltomolise.net