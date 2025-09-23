L' Arma dei Carabinieri ricorda Salvo D' Acquisto simbolo di coraggio e fede

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vi­ce­bri­ga­die­re offrì la propria vita per salvare ventidue ostaggi innocenti, dimostrando eroismo e amore per la Patria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l arma dei carabinieri ricorda salvo d acquisto simbolo di coraggio e fede

© Tgcom24.mediaset.it - L'Arma dei Carabinieri ricorda Salvo D'Acquisto, simbolo di coraggio e fede

In questa notizia si parla di: arma - carabinieri

Rovellasca, colluttazione tra albanesi: i carabinieri cercano l’arma dell’aggressore e trovano un arsenale

Foria di Centola (SA): uomo indagato per tentato furto, rapina impropria e porto di arma da sparo, Carabinieri eseguono misura cautelare in carcere

Pistola portachiavi, arma inedita sequestrata dai Carabinieri di Napoli

L'Arma ricorda Salvo D'Acquisto, 'simbolo eterno di coraggio'; l'Arma ricorda il sacrificio di Salvo d'Acquisto: benedetto il campanile che ospiterà la campana dei Marinelli; Fiumicino ricorda Salvo D’Acquisto a 82 anni dal suo sacrificio.

arma carabinieri ricorda salvoL'Arma ricorda Salvo D'Acquisto, 'simbolo eterno di coraggio' - A Torre di Palidoro (Fiumicino) si è svolta la cerimonia per l'82° anniversario della morte del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare "alla memoria", alla presenza del ... Da ansa.it

arma carabinieri ricorda salvoL’Arma ricorda il sacrificio di Salvo d’Acquisto: benedetto il campanile che ospiterà la campana dei Marinelli - Una cerimonia per ricordare il sacrificio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”. Lo riporta ecoaltomolise.net

Cerca Video su questo argomento: Arma Carabinieri Ricorda Salvo