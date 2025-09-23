L’Arcivescovo Cascio incontra gli amministratori dei Comuni della Diocesi

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia propone un’altra occasione di incontro e formazione reciproca per la Chiesa e i Comuni ricadenti nel perimetro diocesano, invitando personalmente sindaci e i consiglieri comunali. Il quinto appuntamento si terrà mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 10.00 presso il Salone del Santuario di San Rocco in Lioni (Av). I relatori, Stefano SORVINO, Direttore generale ARPAC; Veronica BARBATI, Presidente provinciale COLDIRETTI; Nicolino ROSSI, Direttore Dipartimento prevenzione ASL Avellino; Fiorella PAGLIUCA, Dirigente Ufficio scolastico provinciale, discuteranno sul tema: La consapevolezza nell’uso del suolo: da eredità a fonte di reddito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

