Lara Serrano | il nuovo singolo che rende il silenzio un atto di forza
Ascoltare il silenzio può risultare più rumoroso di mille voci: è da questo paradosso che nasce il nuovo brano di Lara Serrano. La cantautrice genovese sceglie di trasformare l’assenza in un atto di presenza, raccontando la fine di un amore che continua a pulsare nelle pieghe di giorni e luoghi condivisi. Il valore della pausa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: lara - serrano
Nutrizione & Salute - Dott.ssa Lara Lanuzza - facebook.com Vai su Facebook
Dalla terapia alle canzoni: le “PAROLE SCIOLTE” di LARA SERRANO nel suo disco d’esordio; Lara Serrano, “Tra il dejavu e l’amnesia”: il nuovo singolo è una dedica intrisa di fiducia; Lorenzo Marini Seat or Read? L'Arte incontra il Design.
Claudio Serrano torna con il singolo “Lungo il fiume” - “Lungo il fiume” è il nuovo singolo di Claudio Serrano disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica. Si legge su corrierenazionale.it