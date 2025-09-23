L’Aquila terrazzo trasformato in serra di marijuana | arrestato giovane spacciatore

Abruzzo24ore.tv | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aquila - La Squadra Mobile ha scoperto cinque piante alte oltre un metro e mezzo coltivate in casa, con materiale per il confezionamento e droga già essiccata. Un’operazione della Polizia di Stato dell’Aquila ha portato all’arresto di un 26enne italiano, sorpreso a coltivare marijuana direttamente sul terrazzo della propria abitazione. L’intervento, condotto lo scorso 19 settembre dal personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, è scattato dopo una mirata attività investigativa che ha portato gli agenti a effettuare una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento sono state trovate cinque piante di marijuana, alte circa 1,70 metri, coltivate alla luce diretta del sole per accelerarne la maturazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

l8217aquila terrazzo trasformato in serra di marijuana arrestato giovane spacciatore

© Abruzzo24ore.tv - L’Aquila, terrazzo trasformato in serra di marijuana: arrestato giovane spacciatore

In questa notizia si parla di: aquila - terrazzo

L’AQUILA: TERRAZZO TRASFORMATO IN SERRA PER COLTIVARE MARIJUANA, ARRESTATO 26ENNE - L’AQUILA – Nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di cinque piante di marijuana, con annesse inflorescenze, ciascuna dell’altezza di circa 1,70 metri, coltivate sul terrazzo della ... Da abruzzoweb.it

l8217aquila terrazzo trasformato serraPollice un po’ troppo verde: a L’Aquila il terrazzo trasformato in serra di marijuana - Oltre alle piante esposte al sole per favorirne la maturazione, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente tra cui due “grinder”. laquilablog.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217aquila Terrazzo Trasformato Serra