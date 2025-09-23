L’Aquila terrazzo trasformato in serra di marijuana | arrestato giovane spacciatore
L'Aquila - La Squadra Mobile ha scoperto cinque piante alte oltre un metro e mezzo coltivate in casa, con materiale per il confezionamento e droga già essiccata. Un’operazione della Polizia di Stato dell’Aquila ha portato all’arresto di un 26enne italiano, sorpreso a coltivare marijuana direttamente sul terrazzo della propria abitazione. L’intervento, condotto lo scorso 19 settembre dal personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, è scattato dopo una mirata attività investigativa che ha portato gli agenti a effettuare una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento sono state trovate cinque piante di marijuana, alte circa 1,70 metri, coltivate alla luce diretta del sole per accelerarne la maturazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
L’AQUILA: TERRAZZO TRASFORMATO IN SERRA PER COLTIVARE MARIJUANA, ARRESTATO 26ENNE - L’AQUILA – Nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di cinque piante di marijuana, con annesse inflorescenze, ciascuna dell’altezza di circa 1,70 metri, coltivate sul terrazzo della ... Da abruzzoweb.it
