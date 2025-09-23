L’Aquila boom di posti letto universitari | 200 alloggi pronti per studenti fuori sede
L'Aquila - Con fondi del PNRR e un protocollo con l’Ater, l’Adsu raddoppia i posti letto nella cittadella universitaria “Il Moro” e potenzia i servizi. Raddoppiano i posti letto a disposizione degli studenti fuori sede dell’Università dell’Aquila: la cittadella universitaria “Il Moro”, in via Antica Arischia, passerà da 100 a 200 unità già dal prossimo novembre, grazie al finanziamento di 2 milioni di euro ottenuto dall’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu). A completare l’intervento, l’attivazione di un servizio di navetta dedicata per i collegamenti con la mensa e i poli universitari cittadini. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
