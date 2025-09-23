L' appuntamento per la consegna di cocaina ma arriva un poliziotto libero dal servizio e scatta la denuncia

23 set 2025

Si erano dati appuntamento in via Francesco Lo Jacono per effettuare lo scambio, ma proprio nel momento del passaggio droga-denaro è arrivato un agente libero dal servizio che ha rovinato i loro piani. Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato pochi giorni fa dalla polizia per detenzione ai fini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

