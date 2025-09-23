L' appuntamento per la consegna di cocaina ma arriva un poliziotto libero dal servizio e scatta la denuncia

Si erano dati appuntamento in via Francesco Lo Jacono per effettuare lo scambio, ma proprio nel momento del passaggio droga-denaro è arrivato un agente libero dal servizio che ha rovinato i loro piani. Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato pochi giorni fa dalla polizia per detenzione ai fini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Piada romagnola, doppio appuntamento in spiaggia. La consegna del prestigioso premio al Bagno Tiki

La consegna del bastone, alle Confraternite di Vallecorsa, conclude questa tredicesima edizione del "Cammino Diocesano" che si è svolta ad Amaseno: appuntamento al prossimo anno! #diocesifr #notizie #Confraternita #Confraternite #cammino #21sette - facebook.com Vai su Facebook

Due spacciatori di cocaina arrestati a Mazara del Vallo, consegne anche su appuntamento; Delivery dello spaccio a San Giovanni. Crack e cocaina a domicilio: droga consegnata da rider; Droga in modalità home delivery a Roma: pusher 21enne finisce in manette.

Jesi, appuntamento social con il cliente per la cocaina. Blitz della polizia: pusher arrestato - Sempre in chat, avevano concordato luogo e modalità per la cessione, oltre al quantitativo, il prezzo e perfino le modalità di pagamento: una parte ... Scrive corriereadriatico.it

La cocaina arriva da Panama, nascosta in mezzo alle scarpe: sequestrati 120 kg, valgono 30 milioni - Traffico internazionale di droga da Panama al Porto di Salerno: questo l'oggetto delle indagini della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, che ha portato al sequestro di 120 chili di cocaina in un ... Segnala fanpage.it