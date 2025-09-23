L' appello drammatico | Restate in casa il paese è allagato

Serata d'inferno a Trebaseleghe. A partire dalle 19 del 23 settembre un fortunale ha colpito violentemente Trebaseleghe. In un paio d'ore sono caduti un numero spropositato di millimetri d'acqua e le strade del paese si sono subito allagate. Decine di case coinvolte, viabilità immobilizzata da un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Napoli, il miracolo di San Gennaro si rinnova alle 10:07. Applausi in Duomo e il drammatico appello da Gaza: “Le armi hanno il sopravvento”

L'appello drammatico: «Restate in casa, il paese è allagato» - Lo ha lanciato stasera 23 settembre dopo le 22 il vicesindaco di Trebaseleghe Francesca Pizziolo che sta coordinando i soccorsi con la protezione civile e più mezzi dei vigili del fuoco. Segnala padovaoggi.it

“Non possiamo restare in silenzio”: da Gorizia l’appello alla pace delle Chiese di Italia, Slovenia e Croazia - “Non possiamo restare in silenzio di fronte alla drammatica escalation di violenza, al moltiplicarsi di atti di disumanità, all’annientamento di città e di popoli”. agensir.it scrive