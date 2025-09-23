L’appello di Mattarella agli studenti | Non fate i compiti con l’intelligenza artificiale o diventerete culturalmente poveri

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un importante messaggio alla comunità scolastica italiana durante l'ultima tappa dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha affrontato una delle sfide più attuali del mondo dell'istruzione: l'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi di apprendimento degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: appello - mattarella

Il giusto appello di Mattarella sulle carceri

L’appello di Mattarella alla Francia:: "Attuare l’intesa è una priorità"

Gaza, il nuovo appello di Mattarella: “Basta stragi dove si prega e dove si lotta per un pezzo di pane”

Napoli, l’appello della preside a Mattarella: “Non lasciateci soli, noi in prima linea” - X Vai su X

Si continua a morire di carcere e in carcere.?Oggi nel carcere di Salerno un morto e un tentato suicidio. Appello al Presidente della repubblica Mattarella - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella agli studenti: «L’IA non sia una scorciatoia, l’esempio è Carlo Acutis» - Ma sembrano affiatati il presidente della Repubblica e la popstar mentre parlano agli studenti all'Istituto penale di Nisida. ilmessaggero.it scrive

Mattarella a Napoli inaugura l'anno scolastico: 'Difendiamo la libertà di avere opinioni diverse' - "La diversità delle opinioni sono una ricchezza da difendere. ansa.it scrive