L' annegamento di Simona Cinà in piscina a Bagheria secondo l' autopsia nessuna droga ma c' era alcol nel sangue
Aveva un tasso alcolemico alto nel sangue, ma non aveva assunto alcuna droga. Arrivano le prime risposte sull'autopsia eseguita sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea a Bagheria. Gli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo, coordinata dal medico che ha eseguito l’autopsia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: annegamento - simona
Simona Cinà morta in piscina, cosa non torna? I segni sul petto, la posizione del corpo e l'acqua poco profonda: esclusa ipotesi annegamento
Bagheria (Pa), morta Simona Cinà a 20 anni per "annegamento" in piscina a una festa, gli inquirenti: "Indagine aperta, troppi punti oscuri"
?Simona Cinà trovata morta in piscina: i dubbi sull?annegamento, la fissazione per la forma fisica, gli alcolici sequestrati e l?autopsia che può cambiare tutto
Ketty Maria Simona Messina - facebook.com Vai su Facebook
Simona Cinà spunta una terribile ipotesi prima della morte in piscina; Simona Cinà l' autopsia rivela | è morta per annegamento; La tragica fine di Simona Cinà | il giallo della piscina di Bagheria.
L'annegamento di Simona Cinà in piscina a Bagheria, secondo l'autopsia nessuna droga ma c'era alcol nel sangue - Arrivano le prime risposte sull'autopsia eseguita sul corpo di Simona Cinà , la ... Da msn.com
Simona Cinà morta in piscina, niente droghe ma alto tasso alcolemico - È il responso degli esami tossicologici eseguiti sul corpo di Simona Cinà, annegata in piscina la notte fra il 1° e il 2 agosto scorsi ... Scrive livesicilia.it