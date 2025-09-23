L' annegamento di Simona Cinà in piscina a Bagheria secondo l' autopsia nessuna droga ma c' era alcol nel sangue

Aveva un tasso alcolemico alto nel sangue, ma non aveva assunto alcuna droga. Arrivano le prime risposte sull'autopsia eseguita sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea a Bagheria. Gli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo, coordinata dal medico che ha eseguito l’autopsia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

