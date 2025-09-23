Landucci | Il Napoli è forte ma vi svelo il nostro approccio Decisiva? Siamo alla quinta giornata poi l’annuncio sulla rosa azzurra
Il Milan è pronto a sfidare il Napoli in Serie A, dopo la dimostrazione di forza in Coppa Italia contro il Lecce: ecco le parole del vice di Allegri, Landucci Il Napoli è riuscito a volare in testa alla classifica di Serie A in solitaria dopo sole quattro giornate. I partenopei, infatti, battendo Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa, sono riusciti ad accumulare due punti di vantaggio sulla Juventus seconda e tre punti sul Milan terzo in classifica. I rossoneri saranno i prossimi avversari degli azzurri in campionato, e questa sera hanno giocato e vinto contro il Lecce. Il 3-0 contro i salentini nei sedicesimi di finale di Coppa Italia ha dato conferma dell’ottimo stato di forma del Diavolo, che si avvicina al big match in programma domenica sera alle ore 20:45 con grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Milan-Lecce, Landucci: “Contento per Gimenez. Napoli? Sarà una bella sfida”
Landucci sembra Allegri: "Milan, un gruppo meraviglioso. Il Napoli? Si è rinforzato..."
