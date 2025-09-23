Landucci dopo la vittoria del Milan | Sono contento di come lavora questa squadra Bisogna continuare a lavorare ecco il nostro obiettivo

Landucci dopo la vittoria del Milan contro il Lecce: tutte le dichiarazioni del vice allenatore di Allegri. Al termine di Milan-Lecce di Coppa Italia, match terminato 3-0 in favore dei rossoneri, è intervenuto Marco Landucci, vice di mister dell’ex Juve Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sport Mediaset. Landucci è già alla terza panchina stagionale: due in Coppa Italia a causa della squalifica rimediata nella finale del torneo nel maggio del 2024, l’altra sabato a Udine in Serie A. Domenica contro il Napoli tornerà però Max a sedere sulla panchina rossonera. Così come sarà presente a dicembre negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Landucci dopo la vittoria del Milan: «Sono contento di come lavora questa squadra. Bisogna continuare a lavorare, ecco il nostro obiettivo»

In questa notizia si parla di: landucci - dopo

Landucci dopo Udinese Milan: «Partita straordinaria, vi svelo il nostro segreto. L’obiettivo è…»

Billy #Costacurta a Sky dopo #UdineseMilan: "Non sembra strano che sia stato Landucci a citare Leao e non noi o i giornalisti?. È un messaggio che arriva dal Milan: Leao non è più fondamentale e forse questo lo aiuterà ad essere ancora più sereno e decisi - facebook.com Vai su Facebook

"Non sembra strano che sia stato Landucci a citare Leao e non noi o i giornalisti?" Esordisce Billy Costacurta a Sky dopo #UdineseMilan Poi aggiunge: "È un messaggio che arriva dal Milan: Leao non è più fondamentale e forse questo lo aiuterà ad essere a - X Vai su X

Landucci pre Milan-Lecce: “Vogliamo vincere in ogni competizione”; Landucci: “Abbiamo un gruppo meraviglioso”. Su Gimenez, Milan-Napoli e Allegri...; Milan-Lecce, Landucci: “Dobbiamo migliorare, Napoli forte e rinforzato” E va su Gimenez.

Milan, Landucci: "Contento per Gimenez. Napoli? Importante, ma siamo solo alla quinta giornata" - Le parole del vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, al termine della partita di Coppa Italia vinta contro il Lecce. Riporta msn.com

Milan, Landucci: "Potevamo fare meglio nel primo tempo, bella sfida col Napoli" - Marco Landucci, vice allenatore del Milan, commenta ai microfoni di Italia 1 la vittoria per 3- Secondo tuttomercatoweb.com