Landucci dopo la vittoria del Milan | Sono contento di come lavora questa squadra Bisogna continuare a lavorare ecco il nostro obiettivo

Juventusnews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Landucci dopo la vittoria del Milan contro il Lecce: tutte le dichiarazioni del vice allenatore di Allegri. Al termine di  Milan-Lecce  di  Coppa Italia, match terminato 3-0 in favore dei rossoneri, è intervenuto  Marco Landucci, vice di mister dell’ex Juve Massimiliano Allegri, ai microfoni di  Sport Mediaset. Landucci è già alla terza panchina stagionale: due in Coppa Italia a causa della squalifica rimediata nella finale del torneo nel maggio del 2024, l’altra sabato a Udine in Serie A. Domenica contro il Napoli tornerà però Max a sedere sulla panchina rossonera. Così come sarà presente a dicembre negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

landucci dopo la vittoria del milan sono contento di come lavora questa squadra bisogna continuare a lavorare ecco il nostro obiettivo

© Juventusnews24.com - Landucci dopo la vittoria del Milan: «Sono contento di come lavora questa squadra. Bisogna continuare a lavorare, ecco il nostro obiettivo»

In questa notizia si parla di: landucci - dopo

Landucci dopo Udinese Milan: «Partita straordinaria, vi svelo il nostro segreto. L’obiettivo è…»

Landucci pre Milan-Lecce: “Vogliamo vincere in ogni competizione”; Landucci: “Abbiamo un gruppo meraviglioso”. Su Gimenez, Milan-Napoli e Allegri...; Milan-Lecce, Landucci: “Dobbiamo migliorare, Napoli forte e rinforzato” E va su Gimenez.

landucci dopo vittoria milanMilan, Landucci: "Contento per Gimenez. Napoli? Importante, ma siamo solo alla quinta giornata" - Le parole del vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, al termine della partita di Coppa Italia vinta contro il Lecce. Riporta msn.com

landucci dopo vittoria milanMilan, Landucci: "Potevamo fare meglio nel primo tempo, bella sfida col Napoli" - Marco Landucci, vice allenatore del Milan, commenta ai microfoni di Italia 1 la vittoria per 3- Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Landucci Dopo Vittoria Milan