Landini delira sullo sciopero pro Pal | l' assurdo paragone con il 1943
La sinistra getta la maschera. Prima alcuni opinionisti non condannano con chiarezza l’omicidio Kirk. Poi, durante la giornata di ieri, i manifestanti violenti riescono a mettere a ferro e fuoco le città italiane prendendo come pretesto perfetto lo sciopero indetto dai sindacati di base. Ora, gli stessi sindacati, per voce di Maurizio Landini, ammettono che si è trattato di uno sciopero politico. Insomma, una forma di lotta politica contro l’operato sia del governo israeliano ma soprattutto contro la presunta complicità dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e i suoi alleati. Incalzato da Omibus, la trasmissione di approfondimento politico in onda su La7, il capo della Cgil comincia a parlare come un manifestante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: landini - delira
CGIL SICILIA UFFICIO STAMPA COMUNICATO STAMPA Gaza: a Catania venerdì pomeriggio manifestazione di piazza della Cgil Sicilia con Maurizio Landini Mannino: “Fermiano il genocidio”. In mattinata Landini parteciperà, sempre a Catania, all’assemble - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Cgil in tutta Italia contro guerra a Gaza: Landini chiede stop armi e rapporti con Israele; Landini delira sullo sciopero pro Pal: l'assurdo paragone con il 1943; Landini (CGIL): Venerdì 19 settembre mobilitazione per Gaza: fermare il massacro.
Landini delira sullo sciopero pro Pal: l'assurdo paragone con il 1943 - Dallo sciopero ai cortei violenti: Landini ammette la natura politica della protesta, cita il 1943 e parla di “genocidio”. Lo riporta ilgiornale.it
Landini e lo sciopero che blocca il Paese ma non la guerra: il meme con Putin e Netanyahu | FOTO - La giornata odierna, probabilmente, verrà ricordata solo per gli scontri violenti alla stazione di Milano (VIDEO). Riporta strettoweb.com