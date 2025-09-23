Landini delira sullo sciopero pro Pal | l' assurdo paragone con il 1943

La sinistra getta la maschera. Prima alcuni opinionisti non condannano con chiarezza l’omicidio Kirk. Poi, durante la giornata di ieri, i manifestanti violenti riescono a mettere a ferro e fuoco le città italiane prendendo come pretesto perfetto lo sciopero indetto dai sindacati di base. Ora, gli stessi sindacati, per voce di Maurizio Landini, ammettono che si è trattato di uno sciopero politico. Insomma, una forma di lotta politica contro l’operato sia del governo israeliano ma soprattutto contro la presunta complicità dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e i suoi alleati. Incalzato da Omibus, la trasmissione di approfondimento politico in onda su La7, il capo della Cgil comincia a parlare come un manifestante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

