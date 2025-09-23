Lancia Ypsilon ibrida | dettagli e vantaggi dell' offerta con finanziamento

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 30 settembre 2025 la citycar ibrida della casa torinese di proprietà del gruppo Stellantis è disponibile a un prezzo promozionale di 19.900 euro. Ecco tutti i dettagli sull'offerta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: lancia - ypsilon

