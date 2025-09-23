Lampedusa tredicenne investita mentre era alla guida della sua bici | gravi ferite trasportata a Palermo

Una tredicenne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Lampedusa. La ragazza, alla guida della sua bicicletta elettrica, stava uscendo da un posteggio per immettersi sulla carreggiata quando è stata travolta da un’auto che sopraggiungeva, come riporta il sito AgrigentoNotizie.it. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestarle soccorso. Sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Incidente a Lampedusa, tredicenne in bici travolta da un’auto davanti al liceo: è grave

Lampedusa, tredicenne investita mentre era alla guida della sua bici: gravi ferite, trasportata a Palermo - Sul luogo dell'incidente sono giunti i sanitari del 118, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso ...

In bici travolta da un'auto: 13enne in coma al Di Cristina di Palermo - PALERMO – E' ricoverata in gravissime condizioni a Palermo una tredicenne rimasta coinvolta in un incidente a Lampedusa.

