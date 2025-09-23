Lamine Yamal e il suo Patek Philippe da 120.000 euro per il Pallone d' Oro 2025
Lamine Yamal ha dimostrato ancora una volta che la sua maturità va oltre il campo da gioco. E questa volta lo ha fatto giocando in casa in occasione della cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2025. L'evento ha riunito i migliori calciatori del mondo ed è diventato anche una vera e propria sfilata di stile. Tra tutti gli ospiti, Lamine Yamal ha saputo distinguersi come un autentico veterano. L'attaccante dell'FC Barcelona è arrivato con uno smoking di Dolce & Gabbana, gioielli di Van Cleef & Arpels e un dettaglio che non è passato inosservato: un orologio Patek Philippe Cubitus Ref. 71281R in oro rosa 18 carati, del valore di circa 120. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
