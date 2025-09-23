L’amichetto sta annegando 12enne si lancia nel fiume e lo salva con respirazione bocca a bocca | Un eroe

Un ragazzino friulano di 12 anni si è trasformato in eroe a Tarcento, in provincia di Udine, quando alla vista dell'amico e coetaneo che rischiava di annegare nel torrente, lo ha strascinato a riva salvandolo con la respirazione bocca a bocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

