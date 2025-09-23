Lambrusco e Chianti in Texas Soave e Verdicchio in Colorado Le nuove rotte del vino italiano negli States

Dagli Stati alternativi un potenziale da oltre 110 milioni di utenti, purché le denominazioni siano in linea con i gusti dei nuovi acquirenti. Ecco la mappa tracciata da Vinitaly. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Lambrusco e Chianti in Texas, Soave e Verdicchio in Colorado. Le nuove rotte del vino italiano negli States

Il profilo dei nuovi consumatori USA secondo Osservatorio Uiv-Vinitaly; Osservatorio Uiv-Vinitaly: l’Italia del vino analizza i profili del nuovo consumatore americano.

