L’AMBASCIATORE GAETANO CORTESE INSIGNITO A GORIZIA DEL PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA CITTÀ DEL GALATEO

Gorizia, Auditorium della Cultura Friulana, Autorità ed insigniti del Premio GORIZIA – L’ Ambasciatore Gaetano Cortese è tra le Personalità insignite a Gorizia del prestigioso Premio internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo”, per la sezione Diplomazia. Il Premio “Città del Galateo”, alla sua XII edizione e dedicato al grande umanista salentino Antonio de Ferrariis, si è tenuto il 19 settembre a Gorizia – Capitale Europea della Cultura 2025, città simbolo di incontro e dialogo interculturale. Il titolo di Capitale europea toccava alla città di Nova Gorica, ma le autorità della città slovena hanno scelto di condividerlo con Gorizia e farlo diventare transfrontaliero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

