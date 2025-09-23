L’AMBASCIATORE GAETANO CORTESE INSIGNITO A GORIZIA DEL PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA CITTÀ DEL GALATEO

Laprimapagina.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gorizia, Auditorium della Cultura Friulana, Autorità ed insigniti del Premio   GORIZIA – L’ Ambasciatore Gaetano Cortese è tra le Personalità insignite a Gorizia del prestigioso Premio internazionale d’EccellenzaCittà del Galateo”, per la sezione Diplomazia. Il Premio “Città del Galateo”, alla sua XII edizione e dedicato al grande umanista salentino Antonio de Ferrariis, si è tenuto il 19 settembre a Gorizia – Capitale Europea della Cultura 2025, città simbolo di incontro e dialogo interculturale. Il titolo di Capitale europea toccava alla città di Nova Gorica, ma le autorità della città slovena hanno scelto di condividerlo con Gorizia e farlo diventare transfrontaliero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

l8217ambasciatore gaetano cortese insignito a gorizia del premio internazionale d8217eccellenza citt192 del galateo

© Laprimapagina.it - L’AMBASCIATORE GAETANO CORTESE INSIGNITO A GORIZIA DEL PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA “CITTÀ DEL GALATEO”

In questa notizia si parla di: ambasciatore - gaetano

“La Residenza d’Italia a Bucarest, Villa Stolojan”, il nuovo libro dell’Ambasciatore Gaetano Cortese

Cerca Video su questo argomento: L8217ambasciatore Gaetano Cortese Insignito