Roma, 23 sett – “Un’ondata di violenza senza precedenti, indegna dei Paesi Bassi”: con queste parole Jan van Zanen, sindaco dell’Aia, ha commentato i fatti di sabato 20 settembre. Nella capitale politica olandese circa 1.500 persone si sono radunate al Malieveld per una manifestazione contro l’attuale politica d’asilo, convocata da una giovane influencer di destra, la 26enne Els Noort, nota sui social come “Els Rechts”. Quella che doveva essere una protesta pacifica si è trasformata in guerriglia urbana, a poco più di un mese dalle elezioni anticipate del 29 ottobre. In Olanda la piazza dell’Aia esplode. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’Aia in fiamme: l’Olanda tra proteste anti-immigrazione e governo in crisi