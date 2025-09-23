L’AI nel calcio tra grandi risultati e solenni cantonate

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intelligenza artificiale è ormai dappertutto: e nel calcio? A volte funziona, a volte fa disastri. Esattamente come negli altri settori, dove aiuta le persone con i problemi quotidiani ed è ormai maneggiabile da chiunque abbia uno smartphone, anche se a volte i risultati sono discutibili. Naturalmente l’AI è diventata fondamentale anche nel mondo del lavoro e nello sport: il calcio non è escluso. Uno dei settori più rivoluzionati è sicuramente quello del mondo dello scouting. Ormai gli osservatori lavorano in minima parte dal vivo, nella maggior parte dei casi visionano dati su alcune piattaforme divenute celebri per chiunque voglia scoprire talenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217ai nel calcio tra grandi risultati e solenni cantonate

© Sport.quotidiano.net - L’AI nel calcio, tra grandi risultati e solenni cantonate

In questa notizia si parla di: calcio - grandi

Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna

Qualcuno si è accorto che le maglie del Calcio Napoli sono uno dei più grandi business del falso in Italia

De Paola sul calcio italiano: «Mi fanno riflettere i ritardi delle grandi squadre. Soprattutto Milan, Inter e Juventus…»

Calcio: Addai, al Como per raggiungere grandi risultati - Nonostante abbia solo 19 anni, il giocatore "ha già dimostrato di possedere qualità ad alto ... Da ansa.it

Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna - Arezzo, 3 luglio 2025 – Tra ciclismo e calcio, il Comune di Chiusi della Verna sta vivendo una stagione di grandi traguardi sportivi e sociali. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217ai Calcio Grandi Risultati