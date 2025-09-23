L’AI nel calcio tra grandi risultati e solenni cantonate
L'intelligenza artificiale è ormai dappertutto: e nel calcio? A volte funziona, a volte fa disastri. Esattamente come negli altri settori, dove aiuta le persone con i problemi quotidiani ed è ormai maneggiabile da chiunque abbia uno smartphone, anche se a volte i risultati sono discutibili. Naturalmente l’AI è diventata fondamentale anche nel mondo del lavoro e nello sport: il calcio non è escluso. Uno dei settori più rivoluzionati è sicuramente quello del mondo dello scouting. Ormai gli osservatori lavorano in minima parte dal vivo, nella maggior parte dei casi visionano dati su alcune piattaforme divenute celebri per chiunque voglia scoprire talenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - grandi
Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna
Qualcuno si è accorto che le maglie del Calcio Napoli sono uno dei più grandi business del falso in Italia
De Paola sul calcio italiano: «Mi fanno riflettere i ritardi delle grandi squadre. Soprattutto Milan, Inter e Juventus…»
È la fine di un'era. Uno dei più grandi protagonisti del calcio mondiale degli ultimi 15 anni sta per dire addio. Il prossimo dicembre appenderà le scarpe al chiodo un centrocampista che ha costruito la sua carriera su un calcio essenziale, che concede poco o n - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Addai, al Como per raggiungere grandi risultati - Nonostante abbia solo 19 anni, il giocatore "ha già dimostrato di possedere qualità ad alto ... Da ansa.it
Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna - Arezzo, 3 luglio 2025 – Tra ciclismo e calcio, il Comune di Chiusi della Verna sta vivendo una stagione di grandi traguardi sportivi e sociali. lanazione.it scrive