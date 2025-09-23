L’AI nel calcio tra grandi risultati e solenni cantonate

L'intelligenza artificiale è ormai dappertutto: e nel calcio? A volte funziona, a volte fa disastri. Esattamente come negli altri settori, dove aiuta le persone con i problemi quotidiani ed è ormai maneggiabile da chiunque abbia uno smartphone, anche se a volte i risultati sono discutibili. Naturalmente l’AI è diventata fondamentale anche nel mondo del lavoro e nello sport: il calcio non è escluso. Uno dei settori più rivoluzionati è sicuramente quello del mondo dello scouting. Ormai gli osservatori lavorano in minima parte dal vivo, nella maggior parte dei casi visionano dati su alcune piattaforme divenute celebri per chiunque voglia scoprire talenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

