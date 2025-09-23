Lago di Como occupazioni abusive | via le barche scattano le sanzioni

negli scorsi giorni i militari del servizio navale della guardia di finanza, insieme all’autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori di Menaggio, hanno eseguito controlli demaniali a Dervio (Lecco) su 157 posti barca concessi a privati cittadini.Posti abusiviNel corso delle verifiche sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: lago - como

Il lago senza treni d’estate: stop anche per Besanina e Lecco-Como

Il lago di Como fra incidenti e annegamenti: qui i bagnini sono un miraggio

Tremezzina Festival, jazz e ritmi cubani sul lago di Como

Dal 26 al 28 settembre, Bellano ti aspetta! Quest’anno è la Lombardia ad ospitare il XVII° Festival Nazionale dei I Borghi Piu' Belli D'Italia , sulle splendide sponde del Lago di #Como! Un weekend imperdibile tra degustazioni, show-cooking e il mercat - facebook.com Vai su Facebook

Lago di Como, occupazioni abusive: via le barche, scattano le sanzioni; I posti barca 'a sbafo' sul Lago di Como: occupati senza pagare, multe e intervento della Finanza; Venduta Villa Matilda sul Lago di Como per 13 milioni: era di Fedez e Chiara Ferragni.

I posti barca ‘a sbafo’ sul Lago di Como: occupati senza pagare, multe e intervento della Finanza - I militari del Servizio navale della Guardia di finanza, in collaborazione con il personale dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori di Menaggio, nel corso di mirati controlli in ambito de ... comozero.it scrive

Barche troppo veloci e taxi boat abusivi, multe per 200mila euro sul Lago di Como - Taxi boat abusivi, velocità esagerate, regole della navigazione ignorate. Scrive espansionetv.it