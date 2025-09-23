L’agente Pastorello si sposa La proposta di matrimonio alla compagna

23 set 2025

Il noto procuratore e intermediario in varie trattative di calciomercato ha deciso di sposare la giovane Amanda Linnea. 🔗 Leggi su Golssip.it

