Ladro danneggia porte e armadietti dell' asilo nido che voleva saccheggiare

Romatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ladro in un asilo nido a Tor Bella Monaca. Messo in fuga dagli agenti della polizia locale ha però lasciato i segni del suo passaggio, danneggiando gli arredi della scuola dell'infanzia presa di mira nella periferia est della Capitale.Ladro all'asilo nidoSono stati gli agenti del gruppo Torri a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ladro - danneggia

Ladro in monopattino danneggia alcune auto e fugge dai carabinieri prima di essere denunciato

Ladro danneggia porte e armadietti dell'asilo nido che voleva saccheggiare.

Ladro danneggia porte e armadietti dell'asilo nido che voleva saccheggiare - Messo in fuga dagli agenti della polizia locale ha però lasciato i segni del suo passaggio, danneggiando gli arredi della scuola dell'infanzia presa di mira ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ladro Danneggia Porte Armadietti