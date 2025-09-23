Ladri in azione all’osteria Friul a Casarsa | svuotato il fondo cassa
Furto in via sisto Biasutti a Casarsa Della Delizia. I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre prendendo di mira l’osteria Friul. I ladri si sono intrufolati nel locale approfittando dell'assenza dei proprietari tornati a casa dopo una giornata di lavoro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
