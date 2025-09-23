Ladri aggrediscono la guardia giurata Subito fermati con lo spray al peperoncino

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Pomeriggio movimentato quello di ieri al supermercato Gala di via Vittorio Veneto, ad Arezzo. Due persone, un uomo e una donna, entrambi marocchini, sono state sorprese a rubare all’interno dell’esercizio commerciale. L’intervento della guardia giurata ha scatenato la reazione violenta della coppia, trasformando un semplice tentativo di furto in una vera e propria aggressione. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero reagito con spintoni e minacce, rifiutandosi di fermarsi. La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione, costringendo il vigilante a utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per difendersi e tentare di contenere i due. 🔗 Leggi su Lanazione.it

