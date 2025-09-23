ladri aggrediscono la guardia giurata subito fermati con lo spray al peperoncino

AREZZO Pomeriggio movimentato quello di ieri al supermercato Gala di via Vittorio Veneto, ad Arezzo. Due persone, un uomo e una donna, entrambi marocchini, sono state sorprese a rubare all’interno dell’esercizio commerciale. L’intervento della guardia giurata ha scatenato la reazione violenta della coppia, trasformando un semplice tentativo di furto in una vera e propria aggressione. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero reagito con spintoni e minacce, rifiutandosi di fermarsi. La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione, costringendo il vigilante a utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per difendersi e tentare di contenere i due. 🔗 Leggi su Lanazione.it

