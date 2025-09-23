Ladri aggrediscono la guardia giurata Subito fermati con lo spray al peperoncino
AREZZO Pomeriggio movimentato quello di ieri al supermercato Gala di via Vittorio Veneto, ad Arezzo. Due persone, un uomo e una donna, entrambi marocchini, sono state sorprese a rubare all’interno dell’esercizio commerciale. L’intervento della guardia giurata ha scatenato la reazione violenta della coppia, trasformando un semplice tentativo di furto in una vera e propria aggressione. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero reagito con spintoni e minacce, rifiutandosi di fermarsi. La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione, costringendo il vigilante a utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per difendersi e tentare di contenere i due. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ladri - aggrediscono
Tentata rapina in casa, ladri aggrediscono un’anziana per prendergli la collana
Rientra in casa e trova dei ladri, lo aggrediscono e feriscono all'addome lui spara e li allontana
Torna a casa e si ritrova faccia a faccia con i ladri. I banditi la aggrediscono e vengono bloccati dai vicini
Rubano gioielli e soldi, aggrediscono il padre della vittima. Presi 2 ladri, uno ha 15 anni https://ift.tt/uHYIOMy - X Vai su X
Antennatre. . RONCADE | IL DRONE DI MEZZANOTTE SPIA DEI LADRI IN CANTINA – Ladri in cantina intorno alle due della notte appena trascorsa. In un’azione fulminea hanno sfondato una finestra, forzato un armadietto blindato, messo fuori uso il sistema - facebook.com Vai su Facebook
Ladri aggrediscono la guardia giurata. Subito fermati con lo spray al peperoncino; Como, rubano bottiglie d’alcolici e ne scagliano una contro il vigilante che cerca di fermarli; ? Paura al supermercato: ladro ruba tra gli scaffali, poi aggredisce la guardia giurata.
Ruba arma alla guardia giurata e scatena il panico in ospedale, disarmato da vigilante che era lì per una visita - Un paziente psichiatrico ha sottratto la pistola alla guardia giurata del pronto soccorso nell'ospedale Apuane di Massa (Massa Carrara). Si legge su fanpage.it
Como, rubano bottiglie d’alcolici e ne scagliano una contro il vigilante che cerca di fermarli - Un'ucraina e un ventenne della Guinea fermati dalla Volante dopo l’incursione (fallita) in un esercizio commerciale di via Colombo ... msn.com scrive