Lacrime e commozione ai funerali di Matteo Franzoso La madre | Tu e tuo fratello siete i nostri eroi
Lacrime, commozione e tanta emozione oggi pomeriggio al Sestriere per i funerali dello sciatore azzurro Matteo Franzoso, deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate dopo essere andato a sbattere violentemente contro una staccionata nel corso di un allenamento di discesa libera a La Parva in Cile. Un ultimo saluto segnato da qualche raggio di sole che si è fatto largo tra le nuvole al quale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Matteo Franzoso, a Sestriere i funerali dello sciatore azzurro morto in Cile. La mamma: «Sognavi le Olimpiadi, per noi tu le hai già vinte» - Nella chiesa di Sant'Edoardo l'ultimo saluto al discesista vittima di un drammatico incidente in Cile. Come scrive torino.corriere.it
Sci, commozione ai funerali dell'azzurro Franzoso al Sestriere - Lacrime, commozione e tanta emozione al Sestriere per i funerali dello sciatore azzurro Matteo Franzoso, deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate dopo essere andato a sbattere violentemen ... Si legge su torino.corriere.it