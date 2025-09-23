Lacrime e commozione ai funerali di Matteo Franzoso La madre | Tu e tuo fratello siete i nostri eroi

Lacrime, commozione e tanta emozione oggi pomeriggio al Sestriere per i funerali dello sciatore azzurro Matteo Franzoso, deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate dopo essere andato a sbattere violentemente contro una staccionata nel corso di un allenamento di discesa libera a La Parva in Cile. Un ultimo saluto segnato da qualche raggio di sole che si è fatto largo tra le nuvole al quale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

