L’accordo tra Tripoli e Rada non regge E sostituire Almasri è un problema

Domenica sono scoppiati violenti scontri a Janzour, circa 12 km a ovest della capitale libica Tripoli, tra gruppi armati rivali "allineati" con il Governo di Unità Nazionale (Gnu) del primo

Scambio di prigionieri, l’accordo tra Roma e Tripoli corre veloce

In Libia resta alta la tensione dopo l’accordo tra governo e Rada a Tripoli

Intelligence Brief ? Tutti gli #aggiornamenti più rilevanti della settimana: #Libia. L'accordo che ridisegna la sicurezza a Tripoli; #Israele. Iron Beam: la nuova arma nello scudo israeliano; #Bielorussia. Zapad 2025: l'esercitazione militare russo-bi

La tragedia, il processo ingiusto, la detenzione. Uno dei calciatori libici condannati per la strage di Ferragosto racconta la sua storia in un libro edito da Sellerio. E ora potrebbe essere coinvolto in un controverso accordo tra il governo e Tripoli

In Libia regge per ora l’accordo tra Governo e Rada.

In Libia regge (per ora) l'accordo tra Governo e Rada - Un accordo mediato dalla Turchia e sostenuto dall'ONU ha sancito la riorganizzazione della sicurezza a Tripoli, con il ritiro delle milizie ...

Libia, Ong: Almasri ha ucciso uomo a Tripoli. Rada: non è morto, immagini del 2021-22 - Sta circolando in queste ore sui social un video che, secondo i media arabi che lo hanno postato, mostrerebbe Osama Njeem Almasri, l'ex comandante della Rada e della polizia giudiziaria che l'Italia ...