Laboratorio di cura bellezza e partecipazione

PERUGIA – Una città che si prende cura di sé. E' immagine offerta da Perugia durante la Settimana della Custodia, il grande progetto promosso dal Comune in collaborazione con la Fondazione Cucinelli che, per sette giorni, ha trasformato la città e le sue frazioni "in un laboratorio diffuso di cura, bellezza e partecipazione – è il commento dell'amministrazione –. Perugia si consegna così al futuro con spazi più curati, più belli e più vivi, frutto di un impegno corale che ha visto centinaia di cittadini protagonisti di un gesto condiviso: prendersi cura della propria città". Anche l'ultima giornata, domenica, ha confermato lo spirito della Settimana della Custodia con la discesa in campo di associazioni, scuole, parrocchie, imprese e cittadini, dal centro storico alle frazioni.

Carabattole: laboratorio creativo a cura di Alessandra Bincoletto e Stefania De Cristofaro

Infanzia al centro, non a margine: il Festival Nidi Fioriti trasforma Milano in un laboratorio urbano di ascolto, cura e connessioni, tra “buona nascita”, sicurezza e “maternità non è un buco nel CV”

Un laboratorio di bellezza per le donne in cura da tumori

Sabato 20 settembre inizia il laboratorio"La bottega della scrittura" a cura di Heiko Caimi. Il corso si terrà presso le Ex Trafilerie di Nave - via Sorelle Minola 43 La partecipazione è consigliata a chi è in possesso delle basi di scrittura creativa.

"Laboratorio di cura, bellezza e partecipazione" - Anche le frazioni sono state protagoniste con lavori a Fontignano (è stata anche abbellita la chiesa dell'Annunziata, custode della tomba del Perugino) e a Collestrada.

L'arte visiva per generare bellezza, cura e partecipazione: a Nisida il progetto "10 murales per 10 scuole" - Il 25 luglio alle 11 sarà presentato al Centro Studi dell'Istituto Penitenziario per Minorenni di Nisida il progetto "10 murales per 10 scuole", dono alla Città e all'Area Metropolitana di Napoli