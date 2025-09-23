Labico a giorni l' apertura della rotatoria della discordia su Via Casilina
Ci siamo quasi finalmente nei prossimi giorni dopo la riasfaltatura delle ore scorse e con il completamento della segnaletica orizzontale e verticale verrà finalmente aperta la nuova rotatoria su via Casilina a Labico di fronte alla stazione ferroviaria.Una rotatoria che si è resa necessaria in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: labico - giorni
Incendio senza fine tra Valmontone e Labico: continua a bruciare da giorni un misterioso cumulo di balle di terra (foto e video)
Incendio senza fine tra Valmontone e Labico: continua a bruciare da giorni un misterioso cumulo di balle di terra (foto e video)
Da dieci giorni centinaia di residenti, soprattutto nell’area di Colle Spina a Labico, sono costretti a restare chiusi in casa a causa dei continui roghi in un terreno agricolo nel territorio di Valmontone. L’aria è resa irrespirabile dall’odore di bruciato che non lascia - facebook.com Vai su Facebook
Labico, a giorni l'apertura della rotatoria della discordia su Via Casilina; Labico, iniziati i lavori per la tanto attesa rotatoria su via Casilina; Muore a 33 anni dopo tre giorni di agonia in ospedale, era stato investito da un'auto. Era papà di una bimba.
L'apertura della rotatoria ha fatto sparire gli incidenti - Non si può ignorare che dopo l'apertura della rotatoria sulle regionale 88 di Bornio, gli incidenti in questo incrocio con la provinciale 16, sono diminuiti, se non spariti del tutto. Da ilgazzettino.it