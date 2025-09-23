È parafrasando una citazione latina che il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, ha concluso la messa dedicata al Beato Luigi Maria Monti. Nel suo saluto finale ha ricordato che le Scritture spiegano come "le grandi acque non potranno spegnere l’amore", sottolineando come a Saronno, nonostante il maltempo e i disagi causati dalle piogge torrenziali, sia stata proprio la carità a prevalere. Ieri mattina il cardinale era a Saronno in occasione della conclusione del bicentenario della nascita di padre Monti e ha presieduto la solenne celebrazione delle 10,30 nel santuario di via Legnani, dove il Beato riposa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’abbraccio di Saronno a Parolin: "La carità ha vinto sul maltempo"