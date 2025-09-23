La voragine nei conti non si vede | debito pil sotto il livello pre-Covid nonostante il superbonus

Non servono stravolgimenti per riscrivere la narrativa sui conti pubblici. Basta una revisione Istat. Siamo andati avanti per mesi in un clima in cui non passava giorno senza che fosse agitato lo spettro della “ voragine nei conti pubblici ”, evocando immagini drammatiche come il “ Vajont fiscale” per descrivere le conseguenze del superbonus e degli altri incentivi edilizi. I dati ufficiali diffusi ieri dall’Istat restituiscono un’immagine molto più solida della finanza pubblica italiana. Insieme al consistente aumento della pressione fiscale, salita di 1,3 punti in un anno, il dato più significativo riguarda la revisione al rialzo del Pil nominale del 2023: rispetto alla stima pubblicata a marzo scorso, l’incremento è di 11,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

