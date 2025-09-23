Cuori infranti ed una meteora al centro della nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo ha parlato a lungo delle storie dei personaggi famosi, in particolare di quelle che sono finite male. E poi tradimenti e differenze d’età, come la storia d’amore tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, lui 61 anni, lei 27, che fa tanto discutere ma che continua a gonfie vele da ormai due anni. Tra i momenti più interessanti però c’è sicuramente la pagina dedicata a Pippo Baudo, che continua ad essere ricordato con affetto nel programma tv della Rai. Katia Ricciarelli, colpita e affondata (di nuovo). Voto 6. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 23 settembre: il silenzio di Caterina Balivo (8), Katia Ricciarelli affondata (6)