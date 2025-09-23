La Virtus e Belinelli ancora insieme Ora il capitano sarà ambasciatore

Ancora con noi, Capitano. Con enfasi e soddisfazione la Virtus ha annunciato con una nota ufficiale che Marco Belinelli entra a tutti gli effetti nello staff societario del club bianconero. Nel comunicato è lo stesso presidente della V Nera, Massimo Zanetti a dare ufficialmente l'annuncio, confermando quelle che a giugno era state le anticipazioni lanciate dal patron bianconero. Tolti i panni da giocatore, Belinelli indossa quelli da dirigente. Non lo vedremo più con scarpette allacciate e canotta da gioco, pronto a guidare i compagni e dare tutto il campo, ma il Beli sarà in un ruolo altrettanto importante quello di Brand Ambassador e Basketball Advisor.

