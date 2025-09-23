La verità sullo sciopero per Gaza | Italia bloccata dal 6 per cento dei lavoratori

Dati certamente parziali, ma altrettanto negativi. Che evidenziano come un seppur sparuto gruppo di lavoratori sia in grado di bloccare un intero Paese. Di creare problemi a famiglie, a studenti e ad anziani. E, non per ultimo, di mettere a ferro e a fuoco una città importante come Milano. I numeri ufficiali, quelli del Dipartimento della Funzione Pubblica, sullo sciopero di ieri hanno evidenziato una adesione parziale ai vari serpentoni dei Pro Pal che non raggiungono nemmeno il 6 per cento (5,96%). I settori - Si va dall'1,52% della sanità, ad un intermedio 7,56% della scuola fino alla percentuale più alta, quella del 13,21 delle cosiddette funzioni centrali, ovvero il settore impiegatizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

